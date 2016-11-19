برج السرطان حظك اليوم السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى العاطفى الصحى.. عملك لا يسير وفق خطتك

مواليد برج السرطان عاطفيون لدرجة مفرطة، وخيالهم واسع بحيث يتمتعون بقدرة كبيرة على السفر فى عالم الأحلام، وهم رومانسيون جداً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى وإرادتهم فى الحياة صلبة وقوية، ويحبون الألوان المشعة، مثل اللون الأبيض والفضى .

على الصعيد المهنى

حياتك المهنية لا تسير على الإطلاق وفق الخطة التى وضعتها مسبقاً ، يمكنك البدء من جديد والسير فى اتجاه تحقيق خطتك وهدفك بدلاً من تضييع الوقت فى أمور غير مجدية.

على الصعيد العاطفى

تلتقى اليوم شريك حياتك وتعيشون لحظات حب وسعادة ، مما سيزيل بعض التوتر الذى أصاب علاقتكما مؤخراً ، وعليك اخباره ببعض تفاصيل حياتك وإشراكه فيها.

على الصعيد الصحى

صحتك الأن أكثر عرضة لنقل العدوى بسهولة ، لا تستخدم الأغراض الشخصية مع أحد كالصابونة والمنشفة وفرشاة الأسنان والمشط ، وعليك تناول الفيتامينات لتقوية مناعة جسدك.

توقعات علماء الأبراج

تقابلك اليوم عدة مشاكل لكنك ستنجح فى حلها سريعاً ، وستضع أيضاً مخطط للأنشطة الترفيهية للتخفيف على نفسك من هذه الضغوط.