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حظك اليوم برج الأسد السبت 19-11-2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. عليك الترشيد فى إنفاق راتبك

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حظك اليوم برج الأسد السبت 19-11-2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. عليك الترشيد فى إنفاق راتبك حظك اليوم برج الأسد السبت 19-11-2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. عليك الترشيد فى إنفاق راتبك

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نقدم لمواليد برج الأسد توقعات علماء الفلك لليوم السبت 96 نوفمبر فى الأصعدة المختلفة أهمها الصعيد المهنى الذى يسير بخطى جيدة ، اما الشق العاطفى فيحتاج منك لقرارات حاسمة .

 

برج الأسد على الصعيد المهني:

عليك الترشيد فى الإنفاق ، وعدم تبذير أموالك فى شراء أشياء غير مفيدة ، مما يؤثر عليك السلب ويؤثر على أدائك فى العمل ، مما يجعلك تفكر فى زيادة راتبك الخاص ، وهو الأمر الصعب تحقيقه حاليا.

 

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

تلتقى اليوم الشخص الذى تبحث عنه ، ولكن كن ذكيا فى طريقة التعامل حتى لا تخسره من أول لقاء ، ووظف مهاراتك فى جذب انتباهه وافتح مجالاً للتواصل مستقبلاً.

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

عليك إعادة النظر فى نظامك الغذائى من جديد ، بالإضافة الى حاجة جسدك للياقة البدنية والتمارين الرياضية ، والإقلاع عن العادات الغذائية الخاطئة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

أفاق وفرص جديدة تنفتح أمامك اليوم ، كن ذكيا فى استغلالها بالشكل الذى يعود على عملك بالنفع ، وستجد طريقاً لتنمية موهبتك حتى تصبح لك بمثابة مصدر رزق .


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مصر 365

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