حظك اليوم برج الأسد السبت 19-11-2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. عليك الترشيد فى إنفاق راتبك

نقدم لمواليد برج الأسد توقعات علماء الفلك لليوم السبت 96 نوفمبر فى الأصعدة المختلفة أهمها الصعيد المهنى الذى يسير بخطى جيدة ، اما الشق العاطفى فيحتاج منك لقرارات حاسمة .

برج الأسد على الصعيد المهني:

عليك الترشيد فى الإنفاق ، وعدم تبذير أموالك فى شراء أشياء غير مفيدة ، مما يؤثر عليك السلب ويؤثر على أدائك فى العمل ، مما يجعلك تفكر فى زيادة راتبك الخاص ، وهو الأمر الصعب تحقيقه حاليا.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

تلتقى اليوم الشخص الذى تبحث عنه ، ولكن كن ذكيا فى طريقة التعامل حتى لا تخسره من أول لقاء ، ووظف مهاراتك فى جذب انتباهه وافتح مجالاً للتواصل مستقبلاً.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

عليك إعادة النظر فى نظامك الغذائى من جديد ، بالإضافة الى حاجة جسدك للياقة البدنية والتمارين الرياضية ، والإقلاع عن العادات الغذائية الخاطئة .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

أفاق وفرص جديدة تنفتح أمامك اليوم ، كن ذكيا فى استغلالها بالشكل الذى يعود على عملك بالنفع ، وستجد طريقاً لتنمية موهبتك حتى تصبح لك بمثابة مصدر رزق .