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حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى ثروة غير متوقعة

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حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى ثروة غير متوقعة حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى ثروة غير متوقعة

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يعد من الأبراج الهوائية التى تتسم بحسن التواصل مع الناس ولكنها عديمة الثقة بالنفس وفضولية ولن أبناء هذا البرج مخلصين وعقلانيين، ونقدم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

 

الدلو على الصعيد العاطفى :

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

 

الدلو على الصعيد الصحى :

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.


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مصر 365

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