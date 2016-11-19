نَفحُ المَكَارِمِ

قصيدة مهداة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بمناسبة انطلاق مسابقتها المباركة (مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم)

حَيّ الإمَاراتِ حَيّ الأمَّ زاخِرةً

بالحُبِ بِالعَطفِ بِالآلاءِ والنِّعَمِ

يا حيّها درّة تاه الزمانُ بها

ما مِثلها أحَدٌ في الجُودِ والكَرمِ

تَحدُو لنا الخيرَ فَيضَاً من مكارمِها

من منبتِ العِزِّ والأخلاقِ والشِّيمِ

ماذا أقولُ حروفُ الشعرِ تسبقني

إلى المعاني التي يندى بها قلمي

إن قلتُ وصفاً فوصفي لا يُعينُ على

أن أرسمَ العَذبَ فياضاً من الديمِ

تسيلُ تَروي لَظَى الظَّامي وتسعفهُ

مِن دونِ مَنٍّ ولا بُخلٍ ولا سَأمِ

تمدُّ كفَّ النَّدى دوماً لطالبها

كم خففت من عَنَا الشاكي ومن ألمِ

أمُّ الإماراتِ أم الخيرِ أجمعُهُ

بنتُ الخيارِ وبنتُ الأصلِ والحَشَمِ

في كفِّها اليمنُ والتيسيرُ مَا فَتِئَت

تهدي المُنى طِيباً للناسِ والرَّحِمِ

تُعطي وتنفقُ أموالاً لها رَصَدَت

في أوجُهِ الخيرِ تحدو الخيرَ من قِدَمِ

تُبدي نضارةَ نفسٍ لِلأُلَى قَدِمُوا

تمدُّ كفاً لهم بالسائغِ العَرِمِ

في وجهها البشرُ بشرٌ لا حدودَ له

إن أقبلَ الناسُ للإقبالِ تبتسمُ

ترى مودتها تنسابُ في وَضَحٍ

تزينُها أَلَقَاً قلباً ونطقَ فَمِ

العزُّ باسمِكِ مربوطٌ ومرتهن

حتى غَدا واحداً كالعظمِ واللحمِ

سارت بك الركبانُ يا حي ما حملَت

من صادقِ الخبرِ الوافي ومن ذِمَمِ

تحكي روايةَ أمٍّ للدُّنا شهِدّت

بذكرها الأرضُ من سهلٍ ومن أَكَمِ

يرددُ الناسُ أخباراً لها خَلَدَت

في صفحةِ الفضلِ والتاريخِ والكلمِ

بالدينِ قد عَرَفَت تشدو الهُدى رَغَبَاً

تبغي رِضا ربها الرحمنِ ذي الكرمِ

لها مع الدينِ أوشاجٌ به عَقَدَت

في قلبها كارتباطِ الروحِ بالنسمِ

أمٌّ تميز فيها جَهدُها دَأَبَاً

نحوَ المعالي ونحوَ الفوزِ بالقِمَمِ

يا دارةَ الخيرِ بالإحسانِ عامرةٌ

من كلِ لونِ من الخيراتِ والنِّعَمِ

لها من الفضلِ ما يسبي العقولَ وما

يرضيكَ عنها بفعلٍ دائمٍ عَمِمِ

ترحيبُها من بعيدِ الدار تسمعُه

بالزائرينَ وما تبذلهُ من هِمَمِ

تطيرُ من فرحةٍ إن جَاءَهَا طلبٌ

تُعطي الذي يبرئُ العَانِي منَ السَّقَمِ

لا لَم تَقُل أَبَداً كلا لسائلِها

تشدو بها دائماً أَبشِر فلن تُضَمِ

تهتمُّ من سالفٍ بالخيرِ فيضُ ندى

حتى غدا دوحةً للطيرِ والبَهِمِ

يا فاطمَ الجودِ بنتَ الأكرمينَ ويَا

نفحَ المكارمِ عطرَ الصدقِ والقيمِ

أوتيتِ أجراً على فِعلِ الجميلِ غَدَا

من حسنِ فِعلِكِ رمزاً غيرَ مُنثَلِمِ

نصيبُها من فعالِ الخيرِ فرحتُها

والأجرُ موعودُها من بارئِ النسمِ

يكفيها ذاكَ فذاكَ الربحُ أَجمَعُهُ

في فَعلِهَا النيِّرَاتُ البيضُ لم تلمِ

يا بارك اللهُ سعياً قد سَعَيتِ به

تبغينَ خِدمةَ أهلِ الفقرِ كُلِّهِمِ