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منال بنت محمد: الشيخة هند تكرس الكثير للمبادرات الخيّرة

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منال بنت محمد: الشيخة هند تكرس الكثير للمبادرات الخيّرة منال بنت محمد: الشيخة هند تكرس الكثير للمبادرات الخيّرة

باركت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس التعاون بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لتكريمها من قبل «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بجائزة الشخصية القرآنية المتميزة.

وقالت سموها في تدوينات عبر حسابها في «تويتر»: «الشيخة هند بنت مكتوم تكرس الكثير لخدمة كتاب الله ولها الفضل في إطلاق المسابقات القرآنية ودعم طباعة ونشر المصاحف وغيرها من المبادرات الخيّرة».

وأضافت سموها: «مسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم سجلت مشاركات من 72 دولة ونبارك للفائزات الأول من الجزائر وموزمبيق وقطر وأفغانستان والنرويج».

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