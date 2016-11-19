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محمد بن راشد يحضر أفراح المنصوري والفلاسي

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محمد بن راشد يحضر أفراح المنصوري والفلاسي محمد بن راشد يحضر أفراح المنصوري والفلاسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه عمهي بن حميد عمهي المنصوري لمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة حميد بن سلطان بالكديدا الفلاسي.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الليسيلي للأفراح في منطقة الليسيلي في دبي عصر أمس معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأقارب العروسين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ذوي العروسين وتمنى لهما حياة أسرية سعيدة مكللة بالرفاه والاستقرار.

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