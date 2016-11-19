خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون قابوس ومحمد السادس

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد والملك محمد السادس.

برقيات وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد والملك محمد السادس.

تهنئة

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للعيد الوطني المجيد لسلطنة عمان.

وأشاد سموه بالإنجازات الشاملة والنهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة، وبما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة في المجالات كافة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والعافية، ولسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأشاد سموه بالإنجازات الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية الشقيقة، وبما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة في المجالات كافة، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وللمملكة المغربية الشقيقة كل تقدم وازدهار.

مناسبة

وبعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

تهنئة رئيس لاتفيا

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس رايموندس فيونيس رئيس جمهورية لاتفيا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رايموندس فيونيس.أبوظبي ـ وام