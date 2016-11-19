مطروح - حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 90 شخصًا بينهم 6 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 90 متهمًا وهم 18 من البحيرة و17 من المنيا و11 من كفر الشيخ و8 من أسيوط و8 من سوهاج و7 من الدقهلية و7 من الفيوم و5 من الغربية و1 من الجيزة و1 من المنوفية و1 من مطروح و6 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيًا وسياسيًا وعرضهم على النيابة المختصة.