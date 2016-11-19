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موعد مباراة الأهلى والإنتاج اليوم السبت 19 / 11 / 2016 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلى والإنتاج اليوم السبت 19 / 11 / 2016 والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلى والإنتاج اليوم السبت 19 / 11 / 2016 والقنوات الناقلة

>كتب رمضان حسن

يلتقى الأهلى اليوم السبت بمضيفه الإنتاج الحربى على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وفيما يلى موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج

تنقل قناتى on sport وnile sport مباراة اليوم بين الأهلي والانتاج الحربي مع وجود استوديوهات تحليلية قبل انطلاق المباراة.

 

موعد مباراة الأهلي والإنتاج

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب السلام، ويخوض الأحمر هذه المواجهة وفى رصيده 20 نقطة يحتل بهم وصافة جدول ترتيب المسابقة، فيما يحتل الإنتاج المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط فقط.

 

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإنتاج

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الإنتاج مكون من: "شريف إكرامى فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى أحمد فتحي وأحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل أو"على معلول"، وفى متوسط الميدان الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية وفى الأمام ميدو جابر وعبد الله السعيد ووليد سليمان والنيجيرى أجاى.


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