المزينة يهنئ مكافحة المخدرات لفوزها بجائزة أفكار الإمارات

هنأ الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمناسبة فوزها بالمركز الأول في مؤتمر وجائزة أفكار الإمارات 2016 في دورتها الخامسة عن فئة «الإبداع في العمل الإنساني والتطوعي» عبر مبادرة برنامج «احتواء» المتعلق بالمدمنين.

وتسلم المزينة الجائزة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور العقيد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمقدم الدكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية، وعدد من الضباط، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تأهيل المدمنين ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال المبادرات وبرامج التوعية، مثل مبادرة برنامج «احتواء»، وهي مبادرة اجتماعية إنسانية لدعم المدمنين التائبين وأسرهم ينفذها قسم الرعاية اللاحقة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ومن جانبه أكد العقيد عيد بن ثاني أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات والجمعيات الحكومية والخاصة لمكافحة المخدرات.