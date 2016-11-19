«كهرباء دبي» تطلق حملة «خدمات مستمرة ومستدامة»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة «خدمات مستمرة ومستدامة» لرفع وعي المتعاملين بالإجراءات التي يمكن اتباعها ليتمتعوا بخدمات دائمة وكفاءة عالية.

وتوصي الهيئة متعامليها باتباع خطوات بسيطة للحصول على خدمات مستمرة ومستدامة تفادياً لأي انقطاعات، ومن أبرزها الحرص على تحديث بياناتهم الشخصية باستمرار عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة، ليتسنى لهم استلام الفاتورة الخضراء والرسائل النصية القصيرة، بالإضافة إلى المراسلات الخاصة بالدفعات المستحقة، ومعرفة تفاصيل الفاتورة الخضراء لاحتوائها على الكثير من المعلومات المهمة، وأيضاً متابعة مقدار استهلاك الكهرباء والمياه باستمرار، والانتباه للعادات اليومية في الاستهلاك للتأكد من عدم وجود تسرب للمياه.

دفع الفواتير

ولتسهيل دفع الفواتير وتوفير وقت المتعاملين وجهدهم، وفرت الهيئة طرقاً مختلفة لدفع الفواتير، حيث يمكن للمتعامل اختيار قناة الدفع الملائمة لاحتياجاته من بينها، مثل: موقع الهيئة الإلكتروني، تطبيق الهيئة الذكي، مراكزسعادة المتعاملين، أجهزة اتصالات للدفع، محطات إينوك /‏‏ إيبكو، مكاتب بريد الإمارات، الاقتطاع المباشر من المصرف، وغيرها من القنوات الأخرى.

كما توصي الهيئة متعامليها بتجنب الحمولة الزائدة للكهرباء، وفي حال وجود ضرورة لاستخدام خيمة مؤقتة لمناسبة ما أو بناء ملحق جديد، يتعين التأكد من الحصول على تصريح الهيئة، حيث إن الحمولة الزائدة تشكل خطراً على السلامة وتؤدي لانقطاع الخدمة.

وتنوه الهيئة إلى ضرورة الامتناع عن تمديد شبكات التوصيل لأي مسكن آخر، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة، وذلك نظراً إلى أن التوصيلات الكهربائية للمسكن مقدمة بشكل حصري لكل متعامل.

مجتمع سعيد

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن كافة السياسات والبرامج والخدمات الحكومية لابد أن تسهم في صناعة مجتمع إيجابي وسعيد، وأن وظيفة الحكومة هي تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة واعتماد أفضل الممارسات العالمية بما يحقق سعادة الناس».

وأضاف الطاير: «تعمل الهيئة على تطبيق أحدث الحلول التقنية العالمية في مراكز سعادة المتعاملين، وتوفر خدمات وفرقاً للطوارئ على مدى 24 ساعة لتلبية جميع احتياجات المعنيين، مع التركيز على اعتماد الخدمات القائمة على أحدث التقنيات، وتحقيق أفضل الإنجازات في مجال الخدمات الذكية التي تحقق سعادة المتعاملين».

من جهته، قال المهندس عبد الله الهاجري، النائب التنفيذي للرئيس-قطاع اسعاد المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي: «لا تدخر الهيئة جهداً لتحقيق سعادة المتعاملين من خلال توفير بيئة تولي اهتماماً كبيراً بهم، وذلك بتوفير أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة والارتقاء بقدرة الهيئة على تحسين خدماتها، ونهدف من خلال حملة (خدمات مستمرة ومستدامة) إلى رفع وعي المتعاملين بضرورة اعتماد خطوات بسيطة للحصول على خدمات دائمة ومستدامة».