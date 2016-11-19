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مؤسسات الدولة تطلع على أمن المعلومات النووية

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مؤسسات الدولة تطلع على أمن المعلومات النووية مؤسسات الدولة تطلع على أمن المعلومات النووية

استضافت «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» ورشة عمل بالتعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لتدريب الجهات المحلية المعنية على إعداد وتنفيذ برامج لتقييم أمن أجهزة الكمبيوتر في المَرافق النووية.

واشتمل حضور ورشة العمل تحت عنوان «ورشة عمل وطنية حول إجراء عمليات تقييم لأمن أجهزة الكمبيوتر في المَرافق النووية»، على مسؤولين في عدد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

 وناقش مسؤولون في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» كيفية تحديد المهددات والمخاطر المرتبطة بالمعلومات واستخدام الكمبيوتر. كما اطّلع المشاركون على أفضل الممارسات الدولية في القطاع النووي فيما يتعلق بإجراء عمليات تقييم أمن الكمبيوتر في الموقع، ووقفوا أيضاً على كيفية تأسيس آلية لإجراء عمليات تقييم دوري لأمن الكمبيوتر .

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