تنظيم 100 مبادرة على مستوى الدولة

أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن استكمالها لجميع الاستعدادات لإطلاق فعاليات أسبوع الابتكار والذي تنظمه الوزارة تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وينطلق غداً، ويستمر على مدى خمسة أيام من الأنشطة والفعاليات المتميزة في كافة مراكز الوزارة الثقافية في الدولة.

ووضعت الوزارة ضمن خططها لأسبوع الابتكار إطلاق ما يزيد على 100 فعالية ابتكارية تتوزع في كافة إمارات الدولة من خلال مراكز الوزارة لتشمل الجميع من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين.

مواهب مبتكرة وأكدت عفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أن الوزارة حريصة على مواصلة تنظيم أسبوع الإمارات للابتكار للعام الثاني على التوالي والذي يأتي برعاية ومتابعة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تجسيداً لرؤية الإمارات الاستراتيجية، واستجابة لدعوة القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وبناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار على مستوى الدولة وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني مفهوم الابتكار كأسلوب عمل للتطور المستدام وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة ونوعية تخدم المجتمع وتساهم في وضع بصمة في مسيرة النجاح والتطور التي تشهده الدولة.

وتابعت «يضم برنامج الفعاليات تنظيم معارض وندوات ومنصات للابتكار منها منصة للحفاظ على اللغة العربية»منصة حماية اللغة العربية«والذي يتم من خلاله رصد الأخطاء اللغوية المنتشرة على اللافتات الإعلانية للمتاجر وقوائم الطعام بالمحلات والمطاعم والتي يتم استخدام ترجمة المواقع الالكترونية في ترجمة الجمل الإنجليزية للغة العربية مع خاصية الأوامر الصوتية».

كما تطلق الوزارة أيضاً تطبيق «مرصد الهوية الوطنية» وهو تطبيق ذكي عبارة عن أداة للخبرة والدراسة والتخطيط والمتابعة، والتحليل الاستشرافي للهوية الوطنية في الدولة، يحتوي على جمع وتحليل البيانات والإحصاءات والمعلومات، في جميع المجالات المتعلقة بالهوية الوطنية وعرضها بهدف المقارنة والنشر والحفظ والاسترجاع لمجالات تنمية الهوية الوطنية، كما تنظم الوزارة ايضاً منصة مزاد لبيع اللوحات الفنية والتي يتم من خلالها بيع بعض اللوحات والأعمال الفنية من مقتنيات الوزارة.