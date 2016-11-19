طالبة توظف كرسي روبوت لذوي الإعاقة

نجحت الطالبة المواطنة سارة إبراهيم مانع التي تدرس في الصف العاشر متقدم في مدرسة أسماء بنت النعمان النموذجية، في تنفيذ روبوت يجسد كرسيا متحركا يخدم ذوي الإعاقة، ووظفت جهاز «الآي باد» ليتمكن مستخدمه من تحريكه من خلال برنامج متصل على ذلك الجهاز، وجعلت نصف وظائفه تعمل بالطاقة الشمسية.

وقالت سارة إنها ستعمل في المستقبل على تطويره لتشكيل كافة وظائف الكرسي المتحرك بالطاقة الشمسية، لتوليد طاقة كهربائية نظيفة، ولفتت إلى أن الطاقة الشمسية متجددة ولا تنضب، ومن خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الروبوت، وتقنيات استخدام الخلايا الكهروضوئية، يمكن تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء والحصول على طاقة نظيفة.

وأكدت أنها نفذت المشروع بمساعدة معلمة الفيزياء في المدرسة سحر محمد ناصر التي تحرص على توجيههن نحو الإبداع والابتكار من خلال مركز الروبوت بالمدرسة، الذي يهدف إلى تشجيع وتنمية مهارات الابتكار لدى الطالبات، ويشجع على تبني استراتيجية التعليم من خلال تنفيذ مشاريع طلابية، وينمي مهارة البحث، وتختص بتدريب الطالبات على مجموعة من المواضيع الهامة، ويعتبر وسيلة علمية للمعلم لاستخدام استراتيجية التحدي في التعليم، وتحقيق مفهوم التعلم الممتع، بالإضافة الى الاهتمام باكتشاف المواهب، وتدريب الطلبة على الاختراع والابتكار، ويربط التعلم بالحياة العملية.