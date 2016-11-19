«طرق دبي» تنجز 100 مظلة مكيّفة ذكية لمستخدمي الحافلات العامة

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 100 مظلة مكيّفة وذكية مخصّصة لانتظار مستخدمي الحافلات العامة من خلال نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم توزيعها على أكثر من 15 منطقة في عموم إمارة دبي، وكان قد تم تدشين أول مظلة مكيّفة ذكية في فبراير من العام الجاري.

رضا كبير

وأكّد محمد عبدالله آل علي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن المؤشرات الأولى أظهرت العديد من النتائج منها زيادة عدد مستخدمي المظلات الذكية مقارنة بالمظلات الاعتيادية بنسبة كبيرة، وقد أبدى المستخدمون رضا كبيرا عن هذه المظلات، بحيث ارتفعت نسبة الرضا من 74% إلى 91% بفضل استخدام هذه المظلات منذ افتتاح المشروع في بداية العام الجاري، كما أن عدد المعاملات، التي أجراها الجمهور داخل المظلات الذكية وصل الى 25 ألف معاملة حتى منتصف 2016.

وقال آل علي: إنَّ إنجاز 100 مظلة مكيفة وذكية، يحقق إحدى أهم الغايات الاستراتيجية للهيئة وهي الغاية الثالثة (إسعاد الناس)، وتساهم هذه المبادرة في دعم توجهات حكومة دبي نحو التحول الى المدينة الأذكى عالمياً، وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي في دبي، من خلال تطوير مرافق وخدمات المواصلات العامة، وتحويلها الى مرافق وخدمات ذكية تسهم في تحقيق رضا وإسعاد للجمهور من مختلف شرائح المجتمع وخاصة مستخدمي المواصلات العامة.

خدمات متنوعة

وأوضح آل علي أن المظلات المكيّفة الذكية توفر خدمات متنوعة لمستخدمي الحافلات العامة، منها خدمة الإنترنت المجاني (واي فاي الإمارات)، وذلك بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إضافة إلى خدمة بيع وإعادة تعبئة بطاقات (نول)، تعبئة رصيد الهواتف المتحركة، خدمة دفع فواتير الجهات الحكومية، وخدمة شحن الهواتف المتحركة، فضلاً عن توفير معلومات الركّاب وخدمات الهيئة من خلال جهاز الخدمة الذاتية «الكيوسك»، وشاشات تفاعلية للدعاية والإعلان، وشاشات لتوفير المعلومات عن خدمات الهيئة، إلى جانب بيع المرطبات والوجبات الخفيفة.

وأضاف «وضعت الهيئة برنامجا زمنيا لتنفيذ المظلات المائة المكيفة الذكية، بحيث تم توزيعها على أكثر من 15 منطقة بدبي منها شارع الشيخ زايد، الوصل، جميرا، ديرة، أم الرمول، القوز، الراشدية، القصيص، العوير، النهدة، السطوة، الكرامة، الراس، القرهود والجافلية».