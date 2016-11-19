أسبوع الابتكار 2016 ينطلق غداً بمبادرات نوعية

تنطلق غداً الأحد فعاليات أسبوع الابتكار 2016 وتستمر لغاية 26 الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومختلف فئات المجتمع، ويهدف الأسبوع إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، وبناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار على مستوى الدولة، وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني مفهوم الابتكار كأسلوب عمل للتطور المستدام، وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة نوعية تخدم المجتمع وتساهم في وضع بصمة في نهضة البلاد، وتكريس الابتكار أسلوب حياة يومية للأفراد وممارسة فعلية لإدارة الشؤون والمهام اليومية.

ويأتي أسبوع الابتكار في نسخته الثانية ترجمة لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2015 عاماً للابتكار، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تخصيص أسبوع إماراتي للابتكار في نوفمبر 2015 بدأ بتاريخ 22 وحتى 28، فضلاً عن إطلاق سموه، الاستراتيجية الوطنية للابتكار في أكتوبر 2014 .

وشهد أسبوع الابتكار 2015 تفاعلا مجتمعيا كبيرا ومشاركة فاعلة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورواد القطاع الخاص، والجامعات والمدارس ومراكز البحث العلمي والدراسات، عبر تنظيم أكثر من 1000 فعالية مبتكرة على مدار أيام الأسبوع.

وبحسب معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، سيشهد أسبوع الابتكار 2016 مزيدا من الفعاليات على مستوى كل إمارة، حيث سيتم الاحتفاء بالمعلم الأكثر ابتكاراً، والطالب الأكثر ابتكاراً، والمدرسة الأكثر ابتكاراً، والجهة الحكومية الأكثر ابتكاراً، والخدمة الحكومية الأكثر ابتكاراً، والمشروع الحكومي الأكثر ابتكاراً، وأفضل الأفكار المبتكرة للموظفين الحكوميين، والشركة الأكثر ابتكاراً من القطاع الخاص في كل إمارة.

دليل إرشادي

وكان الفريق التنسيقي لأسبوع الإمارات للابتكار خلال إعداده للدورة الثانية من الأسبوع اعتمد دليلاً إرشادياً لاستخدام شعار «الإمارات تبتكر»، واتفق أعضاء الفريق على تعميمه على الجهات، لتحقيق أفضل استخدام وانتشار للشعار على مدار العام، بحيث يكون الشعار المعتمد لكافة المبادرات والفعاليات المتعلقة بالابتكار.

فعاليات

وتتضمن الفعاليات الرئيسية التي سيتم تنظيمها خلال أسبوع الابتكار 2016، وفقا للموقع الإلكتروني لأسبوع الابتكار: في عروض الابتكار تعرض وزارة الطاقة حديث الابتكار، آخر ابتكارات المياه في مجال السدود ومياه الفيضانات، وتعرض جامعة زايد في عروض الابتكار مختبرات التصنيع التابع لكلية الفنون والصناعات الابداعية في مقرها بدبي، حيث تبرز الكلية أحدث ابتكاراتها الرقمية من خلال صناعة الروبوتات إلى جانب عروض في الطباعة الثلاثية وغيرها، وتقوم وزارة المالية بتنظيم معرض الابتكار في انيكس ببرج خليفة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية في مجال الابتكار في معرض على هامش الفعالية الأشمل، بحيث يتم عرض خدماتهم المبتكرة لتعريف زوار الفعالية عليها من خلال أكشاكهم التفاعلية.

وضمن مبادرات الابتكار سينظم مكتب وزير التسامح فعاليات الابتكار والتسامح في مبنى جامعة زايد في أبوظبي، وسيتم عرض تطبيق ذكي يسهم في غرس القيم الأخلاقية ومشاركة المجتمع في تعزيز هذه المبادئ، وهذا التطبيق شراكة مع وزارة الداخلية لرصد الحالات المخالفة بشأن مكافحة التمييز والكراهية، ويمكن أن يتم تضمين خدمة جديدة بمسمى الراصد «في التطبيق الذكي الخاص في وزارة الداخلية»، وإنتاج عدد من مقاطع الفيديو المبتكرة.

كذلك يطلق برنامج الشيخ زايد للإسكان في مقره بدبي مبادرة طباعة المسكن ثلاثية الأبعاد، والتي ستكون في المجمعات السكنية التي يقوم البرنامج ببنائها وتقوم وزارة الاقتصاد في أبوظبي بافتتاح المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع.

وفي حوارات الابتكار ستنظم جامعة زايد في مقرها بدبي حلقة نقاشية حول موضوع الغذاء السليم، وفي مختبرات الابتكار تنظم وزارة المالية ورشاً مكثفة تخصصية وقصيرة في تطوير الأعمال.

وضمن مؤتمرات الابتكار، ستنظم وزارة التربية والتعليم ندوة مناهج الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة ستانفورد، المرحلة الثانوية في فندق جي ماريوت دبي وهو برنامج وطني لإدخال مناهج الابتكار وريادة الأعمال في تخصصات التعليم العالي كافة في الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة.

كما تنظم ميد ميديا مؤتمر الابتكار المباشر في فندق الجميرا بيتش بالتعاون مع غرفة دبي، وهو فرصة للاستلهام من أفكار المبدعين العاملين في فيسبوك وأبل وإكسبو 2020 ومستقبل الهايبرلووب والتواصل مع أذكي العقول.

فضلاً عن تنظيم حلقات حوارية وصفوف تفاعلية، وتنظم وزارة التربية والتعليم المعرض الوطني للابتكار في فيستيفال ارينا -في دبي فيستيفال سيتي، ويهدف إلى تشجيع الطلبة لعرض مشاريعهم وأفكارهم وتطويرها والاطلاع على أفضل الممارسات، وسيضم المعرض مجموعة من الأقسام أهمها: معرض الابتكارات،الهاكاثون، ورش العمل، مختبر التصنيع، الشركات الناشئة، وسيتم عقد خلوة طلابية في اليوم الثالث.

1000

فعالية في أسبوع الابتكار العام الماضي

5

ملايين انطباع على مواقع التواصل الاجتماعي في 2015

63539

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