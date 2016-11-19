حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع عمدة جنيف

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، غيوم بارازون عمدة مدينة جنيف السويسرية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً بحضور مايا جوهري تيسافي سفيرة سويسرا لدى الدولة.

جرى خلال المقابلة التي رحب فيها سموه بعمدة مدينة جنيف والوفد المرافق له استعراض العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وسويسرا وسبل تعزيزها في عدد من المجالات منها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي وغيرها.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن حرص دولة الإمارات على بناء علاقات تعاون وصداقة مع الدول كافة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبها ولشعوب الدول الشقيقة والصديقة.