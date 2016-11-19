الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون

شارك صندوق الزكاة في الاجتماع الثالث عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته مكة المكرمة في اليومين الماضيين.

حضر الاجتماع عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، ومحمد البلوشي مدير إدارة خدمات المزكين وتنمية الإيرادات وحميد اللوغاني رئيس مكتب الشؤون الشرعية والقانونية.

وأكد المهيري في كلمته أهمية فريضة الزكاة كونها دليلاً على ترابط المجتمع وعبادة مالية تعالج الكثير من الأزمات وتتسع دائرة تأثيرها الإيجابية لتشمل دافعي الزكاة ومستحقيها وعلى كافة المجتمع، معرباً عن أمله في الخروج بتوصيات وقرارات بناءة تسهم في دفع مسيرة العمل الزكوي نحو آفاق أفضل.

وأشار أمين عام صندوق الزكاة إلى أن الاجتماع ناقش عدة مواضيع من بينها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني عشر للأجهزة المسؤولة عن الزكاة والآليات التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون.