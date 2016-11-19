برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. 300 شخصية محلية وعالمية في منتدى الأمومة والطفولة غداً

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تبدأ غداً أعمال منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة بحضور اكثر من 300 شخصية محلية وعالمية. ويركز المنتدى الذي ينظمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على كيفية النهوض بالطفل مبكرا وإيجاد الأساليب والطرق الأيسر لتعليمه والأخذ بيده نحو المستقبل.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إنه سيتم في بداية المنتدى إلقاء كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي ستركز على دعوة المؤتمرين لتقديم أفضل ما لديهم من خبرات وأساليب حديثة للنهوض بالطفل ووضعه على الطريق الصحيح من أجل حاضره ومستقبله.

وأوضحت أن هذا المنتدى وهو المؤتمر الأهم في الدولة والمنطقة يجمع شخصيات ومفكرين وخبراء من داخل الدولة ومن خارجها سيقدمون أفكارهم وخبراتهم لصالح افضل ما لديهم من نعمة وهي الطفل.

وأكدت الفلاسي أن أجندة فعاليات حفل المنتدى ستبدأ بكلمة افتتاحية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكلمة للملكة سيلفيا ملكة السويد وكلمة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وسيتم تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والدكتور لؤي شبانة مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، كما سيتم الإعلان عن جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة.