«الدفاع المدني» تعزز آلياتها بمركبات للمناطق الوعرة

تعاقدت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، مع أحد المصانع العالمية المعروفة والمتخصصة بتصنيع الآليات والمعدات في مجالات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء تعزيزاً لقدرات وإمكانات أجهزة الدفاع المدني بالدولة، التي تحرص على تزويد فرقها بأحدث الوسائل والمركبات على نحو يسهم في تخفيض الحرائق وتحسين معدلات الاستجابة.

وتقوم الشركة النمساوية «روزنباور» وفق الاتفاقية بتزويد القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، بعدد من مركبات الإطفاء والإنقاذ المصنعة خصيصاً للخدمة في المناطق الوعرة.

تدريب السائقين

وتتضمن الاتفاقية تدريب عدد من سائقي القيادة العامة للدفاع المدني على مثل هذه الآليات، والتعرف على أجزائها وطرق تشغيل أجهزتها الذكية، ويعد وصول الآليات الجديدة إلى دولة الإمارات، وانضمامها للخدمة والبدء في تشغيلها بمثابة إضافة نوعية في مجال الإطفاء والإنقاذ خاصة في المناطق التي يصعب وصول سيارات الإطفاء والإنقاذ العادية إليها.

وقد بدأت في مدينة لينز في النمسا فعلياً دورة تخصصية لتشغيل وصيانة هذه الآليات بمشاركة 5 سائقين ينتسبون لإدارات الدفاع المدني بإمارات الدولة، بحسب العميد هلال عيضة المزروعي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات المساندة بالقيادة العامة للدفاع المدني.وأضاف المزروعي أن الدورة يتم تنفيذها بالتعاون مع مصنع روزنباور بمنطقة لينز بالنمسا لتدريب السائقين الذين تم اختيارهم وفق معايير التميز والكفاءة على كافة الأمور الفنية المتعلقة بتشغيل المضخات الملحقة بسيارات الإطفاء الخاصة بالمناطق الوعرة والتدريب على كيفية التعامل مع الأعطال وعمل الصيانة الدورية لها.