شرطة دبي تعزز ثقافة الجودة بمحاضرة حول «الآيزو»

نظمت الإدارة العامة للجودة الشاملة محاضرة حول متطلبات المواصفة القياسية (الآيزو 9001) المعنية بتحديد مؤشرات الأداء وقياس مدى الالتزام بها وفقاً لمجموعة من المعايير العالمية، وذلك بحضور عدد من رؤساء أقسام ضمان الجودة بشرطة دبي وعدد من الضباط والأفراد.

قدم المحاضرة الملازم أول سيف علي سيف عيسى من إدارة الجودة، والذي استهل حديثه عن مفهوم «الآيزو» وما تستلزمه من جملة متطلبات لنظام موحد مقبول لكل الأطراف، وذلك لتقييم جودة المنتجات والخدمات المتبادلة، موضحاً أن ذلك تم وضعه من قبل منظمة المواصفات الدولية التي أطلقت أسساً وضوابط ومقاييس لعلامة الجودة.

شرطة رأس الخيمة تستعرض التعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ

ترأس العقيد علي محمد النقبي رئيس قسم الخدمات المساندة بإدارة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، الاجتماع التنسيقي مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بحضور ممثلي المركز بهدف مناقشة أوجه تعزيز التعاون في مجال إنقاذ الحوادث والطوارئ المختلفة، انطلاقاً من توجيهات وزارة الداخلية الرامية نحو تقديم خدمات شرطية متميزة.

وتضمن الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يحقق المصلحة العامة في مجال إنقاذ الحوادث، والتأكيد على تفعيل طائرات البحث والإنقاذ وفقاً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الجانبين فيما يخص توفير المركز الوطني للبحث والإنقاذ لطائرات تخدم عملية البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ . رأس الخيمة-البيان

«مرشدات الشارقة» يؤسس لأجيال مبتكرة

نظم المهرجان السنوي لمفوضية مرشدات الشارقة، الذي أقيم تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والرئيسة الفخرية لمفوضية مرشدات الشارقة، تحت شعار «أجيال مبتكرة»، في ثاني أيامه سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والحرفية والترفيهية المختلفة، التي كانت مفتوحة لطلبة المدارس والعامة.

وشهد المهرجان الذي انطلق الأربعاء الماضي، معرضاً تفاعلياً مكوناً من خمس بوابات مختلفة هي: بوابة تطوير الذات، والصحة، والوعي العالمي، وعالم الإرشاد، والهوايات، وجاءت تسمية البوابات لتوافق الشارات الإرشادية الأساسية، حيث استعرضت كل بوابة إنجازات الفتيات والصور والأعمال الفنية، والعروض المرئية (عروض الفيديو القصيرة) للأنشطة والفعاليات التي سبق أن نظمتها مفوضية مرشدات الشارقة، من خلال تصاميم مبتكرة وطرق تفاعلية، حثت زوار المهرجان على التفاعل مع المعروضات من ألبومات الصور والأعمال الفنية والحرفية والتعرف على عمل وفعاليات المفوضية التي نظمتها طوال العام الجاري. الشارقة -البيان