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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قابوس بالعيد الوطني للسلطنة

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قابوس بالعيد الوطني للسلطنة رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قابوس بالعيد الوطني للسلطنة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، وبرقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وإلى الملك محمد السادس.

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