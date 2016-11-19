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«الهويّة» تعرض أحدث مشاريعها

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تشارك هيئة الإمارات للهويّة في فعاليّات أسبوع الإمارات للابتكار 2016 التي تنطلق غداً بجناح ضمن منصّة مبادرات حكومة أبوظبي التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في مدينة مصدر خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري بمشاركة العديد من جهات الاتحادية والمحلية.

وتعرض الهيئة في جناحها خلال الفعاليات التي تبدأ يومياً في العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصرا أحدث مشاريعها لتسهيل الاستفادة من إمكانات بطاقة الهويّة على المستويين الفردي والمؤسساتي والمتمثلة في برنامج قارئ بطاقة الهويّة المبتكر وبرنامج قراءة بيانات البطاقة بالهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية عبر تقنية الاتصال اللاتلامسي قريب المدى (NFC).

وقال الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهويّة إنّ المبادرة التي أطلقتها دولة الإمارات بتنظيم أسبوع سنوي للابتكار تشكّل سبقاً عالميا في مجال التركيز على استشراف المستقبل والسعي إلى تسخير المعرفة والعلوم المختلفة لخدمة الإنسان.

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