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محمد بن راشد: هدفنا تحويل الثقافة إلى منتج مجتمعي يرفد التنمية

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محمد بن راشد: هدفنا تحويل الثقافة إلى منتج مجتمعي يرفد التنمية محمد بن راشد: هدفنا تحويل الثقافة إلى منتج مجتمعي يرفد التنمية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (14) لسنة 2016 بإنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم كمؤسسة عامة.

كما أصدر سموه المرسوم رقم (36) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة التي تتولى رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، وتم تشكيل المجلس برئاسة معالي محمد أحمد المر.

وقال سموه بهذه المناسبة «نريد المكتبة ملتقى ثقافياً وحاضنةً معرفية ومركزاً حضارياً في المنطقة»، مشدداً على الدور الذي ستضطلع به المكتبة في المساهمة في ترسيخ القراءة وتحويل الثقافة إلى منتج مجتمعي يرفد المسيرة التنموية في الدولة، ووجه سموه أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالبدء بالبناء الثقافي للمكتبة كأكبر حاضنة عربية معرفية من اليوم دون انتظار انتهاء بنائها المعماري. وذكر سموه أن «المكتبة بما ستوفره من معارف ستعمل على تنشيط حركة التأليف والترجمة والتقريب بين المثقفين والمفكرين وإرساء ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر».

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