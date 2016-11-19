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الشيخة فاطمة بنت مبارك تكرم الشيخة هند بنت مكتوم «الشخصية القرآنية المتميزة»

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الشيخة فاطمة بنت مبارك تكرم الشيخة هند بنت مكتوم «الشخصية القرآنية المتميزة» الشيخة فاطمة بنت مبارك تكرم الشيخة هند بنت مكتوم «الشخصية القرآنية المتميزة»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، بتكريم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بجائزة «الشخصية القرآنية المتميزة»، وذلك خلال الحفل الختامي لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، الذي أقيم مساء أمس بقاعة ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

وجاء تكريم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بجائزة الشخصية القرآنية المتميزة في الدورة الأولى للمسابقة، تقديراً لما قدمته سموّها من خدمات جليلة لكتاب الله عز وجل، بما في ذلك دعم ورعاية العديد من الفعاليات المتعلقة بالقرآن الكريم، ومن أهمّها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم بجائزة دبي الدوليّة للقرآن الكريم، إضافة إلى توجيه سموها بطباعة عشرات الآلاف من المصاحف وتوزيعها في مختلف بقاع الأرض، فضلاً عن إنشاء إذاعة دبي للقرآن الكريم.

وتسلمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، هدية اللجنة المنظمة للجائزة، وهي عبارة عن قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، وذلك إجلالاً وتقديراً لجهود سموها وإسهاماتها العديدة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأعربت سمو الشيخة هند بنت مكتوم عن خالص شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعم سموها الكبير لهذه المسابقة بما تحمله من قيمة وأهداف.

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