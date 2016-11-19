القيم الغذائية للأطعمة الصحية

"العقل السليم في الجسم السليم"، هذه ليست حكمة تعلمناها لنرددها على ألسنتنا، بل لكي نطبقها ونعيشها ونجعل منها أسلوب حياة، فالمعدة بيت الداء، ودائماً نظلم أنفسنا ونظلم معدتنا بسوء اختياراتنا، وللأسف إن عدم اهتمامنا بتواجد كافة العناصر الغذائية الصحية في الوجبات أثر على سلوكيات واختيارات أطفالنا، ومن خلال حملتنا "غذيهم صح"، يحدثنا أخصائي التغذية دكتور ياسر عبدالله من أحد مستشفيات الرياض، حيث قال: للأسف الكثيرون منا يجهلون القيمة الغذائية في الأكل الصحي، ولو علموا قيمته الغذائية، لتركوا الوجبات الدسمة والمأكولات السريعة، لذلك سنهتم في هذا التقرير برصد أهمية وقيمة العديد من الأغذية الصحية التي لابد أن تتواجد في وجبات الأطفال المدرسية حتى تمدهم بالطاقة وليس الكسل، وتعمل على وقايتهم من الأمراض نتيجة عدوى الأطفال في المدارس، ومن هذه المأكولات:



الخضراوات: هناك العديد من الخضراوات يمكن وضعها بالتناوب كحصة أساسية بالوجبة المدرسية لطفلك؛ لأنها تحتوي على نسب غنية من الفيتامينات وقيم غذائية عالية، ومن أمثلة الخضراوات التي من الهام تواجدها:

الخيار: يحتوي على إنزيم "ايريبسين"، وهذا الإنزيم يساعد على هضم المواد البروتينية، إضافة إلى احتوائه على عناصر معدنية مهمة كالبوتاسيوم، وهو عنصر ضروري لتنظيم ضغط الدم الشرياني، والخيار غني بمادتي السيليكون والكبريت الذي يساعد على نمو الشعر والأظافر بسرعة.

الطماطم: تعتبر الطماطم من الخضار الغنية بفيتاميني (A)و (C) ، وتحتوي على مواد تعادل حموضة المعدة، ويوجد بها الصوديوم بتركيز مناسب لجسم الإنسان، وإذا كان طفلك يعاني من السكري، فاعلمي أن تناول الطماطم الطازج مفيد جداً لمرضى السكري.

الخس: إن الخس غني بفيتاميني (A)و ( E) ، وتوجد في الأوراق نسبة عالية من زيت الخس وعصير الخس، وإذا كان طفلك يعاني من الأرق أو السكري أو الربو، بإمكانه شرب كوب من عصير الخس، فهو مفيد لعلاج تلك الأمراض كثيراً، إضافة إلى أنه مهدئ للأعصاب.



الجزر: يعتبر الجزر من أهم مصادر فيتامينA) )، بالإضافة إلى أنه يقوي حاسة البصر ويساعد في تهدئة المزاج، ومن فوائده الكبرى أن تناول ثلاث حبات منه يومياً يعمل على مقاومة السرطان ويكافحه، كما أن عصير الجزر يعالج السعال عند الأطفال.

الفواكه: أنصح الأمهات بإضافة الفواكه التالية بالتناوب في الأيام الدراسية في وجباتهم المدرسية:

التفاح: تحتوي المائة غرام منه على 85% من الماء، و12% من السكر، و90 وحدة من فيتامين (A)، و40 وحدة من فيتامين (B1) ، و20 وحدة من فيتامين (C) ، و4 غرامات من الألياف، إضافة إلى الكثير من الأملاح المعدنية، مثل: البوتاسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، والحديد، كذلك مادة البكتين التي تساعد على التخلص من الحموضة والغازات والحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم.



الموز: مكون من السكر والبروتين والدهون وعدة فيتامينات، وهي: فيتامين (C)، (A)، B1))، B2))، B6))، (E)، (D)، بالإضافة إلى عدد كبير من الأملاح المعدنية الهامة لجسم الإنسان، كما أن الموز يقوي الدم والعضلات ويرمم الخلايا، ويعد من الأغذية المضادة للتعب الجسدي والإرهاق الذهني، ويعمل على تقوية الذاكرة.

البرتقال: به أملاح معدنية، مثل: الفوسفور، والكالسيوم، والنحاس، وفيتامين ((C ، وفيتاميني (B1) و (B2) ، وتعمل تلك الفيتامينات والمعادن على زيادة مقاومة الجسم ورفع مستواه الصحي ومقاومة الأمراض، كما يعمل البرتقال على زيادة امتصاص الحديد، مما يساعد في النشاط والحيوية، وهو علاج في حالة الرشح والأنفلونزا.

العنب: يتميز العنب بأنواعه المختلفة باحتوائه على نسبة جيدة من المواد السكرية سريعة الامتصاص وسهلة الهضم، حيث يتركز فيه سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز بشكل كبير، وبه فيتامينات عديدة، مثل: فيتامين (C) ، وفيتامين( B) ، وبه عناصر معدنية كالبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم.

التمر: يحتوي على دهونٍ وسكريات وبروتينات والعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: الكالسيوم، والأحماض الأمينية، والكبريت، والحديد، والبوتاسيوم، والفوسفور، والمنغنيز، والنحاس، والمغنيزيوم، وفيتامينات ( A1) و (B1) و (B2) و B3 ) ) و (B5) .



وتكتمل الوجبة المدرسية المتوازنة والصحية بإضافة العناصر التالية:



الحليب: يحتوي على الفيتامينات التالية: (أ )، (ب)، (ج)، (د )، (هـ)، إضافة إلى جزء من الأحماض العضوية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها، وبه اللاكتوز، وهو نوع من الكربوهيدرات التي تمد جسم الإنسان بالطاقة، كذلك بروتين كامل ومعادن كثيرة، منها: الكالسيوم، والفسفور، ونسب من البوتاسيوم، والصوديوم، والكبريت، والألمنيوم، والنحاس، واليود، والمنجنيز، والزنك، وهي تقوي البنيان، وتزيد من نشاط المخ والذاكرة.

الأجبان: مصدر غني بالبروتينات والدهون والأملاح والكالسيوم، فهي مفيدة لعظام قوية وأسنان صحية، ويفضل تناولها بكميات قليلة لاحتواء أنواع كثيرة منها على نسبة عالية من الدهون.

البيض: غني بالبروتين والدهون وجميع الفيتامينات والمعادن ماعدا فيتامين (C).

الخبز الأسمر: يفضل استبداله بالخبز العادي؛ لأنه يحتوي على قيم غذائية أعلى، مثل: الأحماض الدهنية الأساسية، وفيتامينات (B)، وحمض الفوليك، وفيتامين ((E، والزنك، والمغنيسيوم، والألياف الغذائية.

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