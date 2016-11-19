"الخارجية السعودية" لـ"واس": الكاتب جمال خاشقجى لا يمثل المملكة بأى صفة

كتب مؤمن مختار

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية أن الكاتب جمال خاشقجى لا يمثل الدولة بأى صفة، وما يعبر عنه من آراء تعد شخصية ولا تمثل مواقف حكومة المملكة العربية السعودية بأى شكل من الأشكال.

وكان الكاتب السعودى جمال خاشقجى قد علق على اعتذار وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للحكومة اليمنية، التى يرأسها عبد ربه منصور هادى، بعد إعلانه التوصل إلى هدنة فى اليمن دون علم الحكومة الشرعية.

وقال خاشقجى خلال مداخلة على قناة “DW” الألمانية إن كيرى تخبط وتسرع فى هذا الإعلان وأراد أن يحقق شيئا قبل أن يخرج من وزارته بأنه حقق شيئا ما، ويقول لقد أعدت السلام إلى اليمن.