أطباء: غسل الأيدى يجب أن يستغرق 45 ثانية للتخلص من البكتيريا

كتبت أمنية فايد

حذر الأطباء على الموقع البريطانى "ديلى ميل" من الميكروبات والبكتيريا التى تصيب الجسم نتيجة لعدم تنظيف اليد جيدا، والتى يلجأ بسببها الأطباء إلى إعطاء المضادات الحيوية للمرضى، حيث أكدوا أهمية استغراق 45 ثانية فى غسل اليدين للتأكد من تنظيفها بطريقة صحيحة والحد من الأمراض وعلى رأسها الالتهابات.

وأشار الأطباء إلى أن الغالبية العظمى حول العالم لا يغسلون أيديهم فترة طويلة تكفى للقضاء على الميكروبات والبكتيريا قبل أن تصل للجسم وتصيبه بالأمراض والالتهابات المختلفة.

وقدم الأطباء مجموعة من المبادئ الأساسية للنظافة الجيدة منعا لنقل العدوى، حيث أوضحت الدكتورة "جينا رادفورد" استشارى المناعة ورئيسة مركز خطوات إطالة العمر الدولى بلندن، قائلة: "يتحدث العالم هذه الفترة عن أزمة مقاومة الجسم للمضادات الحيوية بسبب الاستخدام العشوائى لها، ولكن فى الواقع يمكننا تجنب غالبية البكتيريا والميكروبات قبل أن تصيب الجسم عن طريق الغسيل الجيد للأيدى".

وتابعت: "يكتفى الغالبية بغسل أيديهم فى ثانية واحدة لعدة مرات على مدار اليوم، ولكن الطريقة الصحيحة التى تكفى للتخلص من الميكروبات هى غسل اليد فى كل مرة ما بين 30 إلى 45 ثانية".

وأشارت الدكتورة "رادفورد" إلى أن غسل اليد ليس هو فقط هو الذى يحمى من البكتيريا، ولكن أيضا غسل الخضراوات والفاكهة الطازجة جيدا يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التى تقوى جهاز المناعة وهو ما يجعل الجسم يقاوم الأمراض بدون مضادات حيوية كثيرة.