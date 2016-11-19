اليوم.. محاكمة معتز مطر لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة

كتب سليم على

تنظر الدائرة 21 إرهاب المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، وسكرتارية سعيد موسى، اليوم السبت، محاكمة الإعلامى معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية فى القضية رقم 9609 لسنة 2016، لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة وترويج الشائعات من خلال برنامجه "مع معتز" المذاع من خارج مصر على قناة الشرق.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقى، أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رصدت قيام المتهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصرى.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم من خلال برنامجه المذاع على قناة الشرق حرّض على التظاهر ضد الدولة، إضافة إلى سخريته من خطابات رئيس الجمهورية، والتحريض على العنف والتظاهر.