أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائب إيهاب العمدة: أقسم بالله لو ثبت موت مجدى مكين بالتعذيب لنجيبله حقه

Google+ Print
النائب إيهاب العمدة: أقسم بالله لو ثبت موت مجدى مكين بالتعذيب لنجيبله حقه النائب إيهاب العمدة: أقسم بالله لو ثبت موت مجدى مكين بالتعذيب لنجيبله حقه

>كتب مايكل فارس

قال إيهاب العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية والشرابية، الذى حضر لقاء وفد لجنة حقوق الإنسان مع قيادات وزارة الداخلية بقسم الأميرية، لبحث قضية مقتل مجدى مكين- من منطقة الزاوية: "أقسم بالله لو مجدى مات بالتعذيب لنجيبله حقه".

 

وأضاف العمدة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "خلال اللقاء مع مساعدى وزير الداخلية، أكدوا لنا أن التقرير النهائى الطب الشرعى سيحدد ما إذا كان مكين قتل جراء تعذيب أم لا، وتحقيقات النيابة ستحدد ذلك، وقد عرضوا لنا صور لـ"مكين" عقب عملية التشريح، وأكدوا لنا أنه لو توفى بسبب التعذيب سنقدم الضابط للمحاكمة، وفعليا بدأت اليوم الجمعة جهاز التفتيش بالرقابة بالتحقيق فى الواقعة.

 

وتابع العمدة: "لن نقبل بالظلم ولو تم تعذيبه حقه فى رقبتنا كلنا"، تضامنت مع قضية مجدى مكين واحتويت الأهالى وصعدت الأمر لوزير الداخلية، ورواية الأهالى تقول أنه تم تعذيبه، أما "الداخلية" تنتظر تقرير الطب الشرعى وتحقيقات النيابة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365