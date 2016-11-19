وكيل "صحة البرلمان" يقترح وجود 3 مثيلات للأدوية ويؤكد: علينا توعية المواطنين بها

كتب أحمد عرفة

اقترح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بأن يكون هناك 3 مثيلات جديدة لكل صنف من أصناف الأدوية المستوردة، بحيث يتم تجنب أى ارتفاع فى سعر للأدوية المستوردة خلال الفترة الحالية.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحومة لم توقف استيراد أى دواء، وشاركت فى مناقصات عالمية عبر شركات حكومية لشراء أدوية من الخارج، موضحا أنه مع تحرير سعر الصرف أثر بعضها على سعر الدواء مما أدى لارتفاع أسعار الأدوية المستوردة.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، ضرورة توعية المواطنين بأهمية مثيلات الأدوية، لأنها تحتوى على نفس التركيز، والفرق فى السعر ناتج فقط عن تركيبه فى الصندوق، ولكن لديه نفس المفعول.