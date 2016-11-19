وزير التعليم العالى يتراجع عن إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات

كتب وائل ربيعى

تراجع الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن تصريحاته السابقة، الخاصة بإجراء الانتخابات الطلابية وانطلاقها فى الوقت المقرر لها بحسب ما تنص عليه المادة 335 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأن "تُجرى انتخابات الاتحادات الطلابية بحد أقصى نهاية نوفمبر".

وقرر "الشيحى"، طرح لائحة 2013 الطلابية للمناقشة من قبل المجتمع الطلابى والجامعة، خلال أسبوعين، ورفعها بالتعديلات التى يضيفها الطلاب والمجتمع الطلابى للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وذلك على الرغم من تصريحاته السابقة التى أكد فيها مرارا أن الانتخابات ستجرى على لائحة 2007 الطلابية؛ لوجود مشكلات مالية وقانونية فى لائحة 2013.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن عملية طرح لائحة 2013 الطلابية للنقاش الطلاب والجامعى وجمع التعديلات الخاصة بها، ثم رفعها للاعتماد من مجلس الوزراء، ستستغرق شهرين على الأقل وهو ما يؤكد عدم إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات للعام الحالى، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود اتحادات طلابية بالجامعات حاليا "فائق للمنطق"، وذلك لأن أغلب طلاب الاتحادات تخرجوا ورسب بقيتهم وانتهت شرعية جميع الاتحادات الطلابية.

وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تمت مناقشة عملية انتخابات الطلاب بالجامعات أمس الأول الخميس، باجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على اعتماد لائحة 2013، ولكن بتعديلات جديدة سيتم تجميعها من طلاب الجامعات لمدة أسبوعين من خلال طرح لائحة 2013 للنقاش الطلابى.

وأضاف الشيحى، أن الوزارة حريصة على ممارسة الطلاب النشاط الطلابى وعدم الدخول فى أزمات والعمل بلوائح غير قانونية، مؤكدا أنه تم تشكيل لجان على مستوى الجامعات لبدء الحوار المجتمعى مع الطلاب لتعديل بعض الأمور الخاصة باللائحة وإقرارها.