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حماية المستهلك:مقاطعة السلع 1 ديسمبر ووضع قائمة سوداء للتجار المستغلين

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حماية المستهلك:مقاطعة السلع 1 ديسمبر ووضع قائمة سوداء للتجار المستغلين حماية المستهلك:مقاطعة السلع 1 ديسمبر ووضع قائمة سوداء للتجار المستغلين

>كتبت سماح لبيب

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن فكرة قاطعة شراء السلع يوم 1 ديسمبر المقبل، هى أن يكون هذا اليوم رمز يعقبه تصعيد آخر أن لم يكن هناك استجابة، والتصعيد مثل وضع قائمة سوداء للتجار والمحال التجارية المستغلة لرفع الأسعار.

 

كما أضاف يعقوب، أن التصعيد يشمل أكثر الامتناع عن شراء منتج أو سلعة محددة مثل البيض أو أى سلعة معرضة للتلف، إذا لم تباع أو يتم الإقبال عليها من المواطنين.

 

وكان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك أكد على ضرورة مشاركة جميع المواطنين فى مبادرة وقف شراء السلع الأول من ديسمبر المقبل، للمساهمة فى تخفيض الأسعار وإجبار التجار على وضع الأسعار فى معدلاتها الطبيعية بدون اشتعال لها.

 

وأكد أن هناك الكثير من السلع المخزونة والمعروضة لدى التجار وارتفعت أسعارها دون مبرر، مع موجة تحرير سعر الصرف، ولابد من حفاظ المواطن على حقه فى المطالبة بتخفيض الأسعار خاصة مع ثبات معدلات الدخول للأفراد.

 


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