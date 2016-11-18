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ضبط راكب حاول تهريب فيتامينات رياضية داخل علب سجائر بمطار القاهرة

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ضبط راكب حاول تهريب فيتامينات رياضية داخل علب سجائر بمطار القاهرة ضبط راكب حاول تهريب فيتامينات رياضية داخل علب سجائر بمطار القاهرة

أرشيفية – مطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب أمبولات لفيتامينات تستخدم للأنشطة الرياضية مع راكب مصرى قادم من الصين حاول تهريبها داخل علب سجائر مغلقة تغليف المصنع.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الصين اشتبه محمود خالد نجيب فى أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه تبين أن معه خمس خراطيش سجائر، وبفحصها تبين أن بها كميات من الأدوية والفيتامينات الخاصة بالرياضيين، وتم تشكيل لجنة مشكلة من محمود سعيد وإبراهيم عبد اللطيف مدير الإدارة الجمركية.

وبالعرض على سامى عبد الرحمن، مدير الإدارة المركزية بمطار القاهرة الدولى، أمر بتحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات.

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