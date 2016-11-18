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أمريكا وأوروبا يجددان الالتزام بإحلال السلام في الشرق الأوسط

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أمريكا وأوروبا يجددان الالتزام بإحلال السلام في الشرق الأوسط أمريكا وأوروبا يجددان الالتزام بإحلال السلام في الشرق الأوسط

أكد قادة الدول الأوروبية والرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي توشك ولايته على الانتهاء، خلال اجتماعهم اليوم الجمعة في برلين، التزامهم بمواصلة الضغوط على روسيا.

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن قادة الدول الأوروبية وأوباما اتفقوا – خلال الاجتماع – على الالتزام بوحدة حلف الأطلنطي”الناتو” كما انتقدوا الغارات الجوية الروسية على سوريا – طبقا للبيان الصادر بهذا الصدد.

وأكدت الأطراف المشاركة في الاجتماع ضرورة التعاون الجماعي لإحلال السلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخصوص الشأن السوري، طالبوا بضرورة وقف الغارات الجوية التي تقوم بها القوات السورية والروسية على مدينة حلب على الفور.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، شدد المشاركون على ضرورة استمرار العقوبات ضد روسيا إلى أن تفي بالتزاماتها حيال حل النزاع هناك.

وكان اجتماع أوباما – الذي يقوم بزيارة وداع وطمأنة لحلفاء واشنطن في أوروبا عقب انتخاب دونالد رئيسا للولايات المتحدة – حضره كل من: الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، ورئيس الوزراء الإيطالى ماثيو رينزى، ورئيس وزراء أسبانيا ماريانو راخوى.

أ ش أ 

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