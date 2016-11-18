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البرلمان التركي يعفي مغتصب القاصر من العقوبة إذا تزوج بها

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البرلمان التركي يعفي مغتصب القاصر من العقوبة إذا تزوج بها البرلمان التركي يعفي مغتصب القاصر من العقوبة إذا تزوج بها

البرلمان التركي – أرشيفية

وافق أعضاء البرلمان التركي بشكل مبدئي اليوم الجمعة، على مشروع قانون يجيز إعفاء مرتكبي جرائم الاغتصاب التي تقع على القاصرات من العقوبة في حالة الزواج بالمجنى عليها.

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن مشروع القانون ينص على الإعفاء من العقوبة في حالة اغتصاب القاصر شريطة أن يكون ذلك دون عنف أو تهديد فضلا عن الزواج بالمجنى عليها، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يطرح مشروع القانون – المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم – للمناقشة للمرة ثانية قبيل التصويت عليه بشكل نهائي.

يذكر أن تصاعد جرائم العنف ضد المرأة في تركيا خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث أكدت أن 40% من السيدات والفتيات التركيات تعرضهن للاعتداء البدني أو الجنسي، فيما يرى معارضو مشروع القانون الجديد أنه سوف يضفى الشرعية على الاغتصاب ويشجع على ارتكابه.

أ ش أ 

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