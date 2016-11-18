علاء عد العال: "تلقيت عروضا من أندية كثيرة أبرزها الداخلية وأسوان"

كتب حسام الحاج

أكد علاء عبد العال المدير الفنى السابق لإنبى أنه تلقى عروض من أندية كثيرة بعد الاستقالة من تدريب الفريق البترولى أبرزها الداخلية وأسوان والشرقية مشيراً إلى أنه سيحتاج بعض من الوقت من أجل حسم هذا الأمر فى الفترة المقبلة.

كان علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إنبى قد تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق معربا عن تمنياته للفريق بالتوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

أضاف عبد العال فى تصريحات على قناة أون سبورت مع الإعلامى مدحت شلبى:" تقدمت باعتذار لمجلس إدارة إنبى لأرفع الحرج عنه رغم أنهم طلبوا منى استكمال مسيرتى"كما وجه علاء عبد العال الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على ثقتهم ومساندتهم له خلال الفترة الماضية.