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مؤتمر صحة المرأة: 4 علامات تدل على إصابتك بسرطان الثدى

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مؤتمر صحة المرأة: 4 علامات تدل على إصابتك بسرطان الثدى مؤتمر صحة المرأة: 4 علامات تدل على إصابتك بسرطان الثدى

>كتبت أمل علام

أكدت الدكتورة رشا كمال، أستاذ الأشعة التشخيصية بطب قصر العينى، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لصحة المرأة اليوم، أن هناك علامات تلفت نظر أى سيدة على إصابتها بسرطان الثدى. وأضافت الدكتورة رشا أن هناك 4 علامات تدل على إصابتك بسرطان بالثدى وهى:

 

أولا: وجود تغيرات بالحلمة.

 

ثانيا: تغير لون الجلد.

 

ثالثا: وجود أورام أو تكتلات بالثدى أو تحت الإبط.

 

رابعا: نزول سائل دموى من الحلمة.

 

وقالت د. رشا إن أورام الثدى أنواع منها يكون منها الحميد، والحميد الذى يتحول إلى سرطان، ومنها الخبيث، موضحة أن سرطان الثدى الخبيث أنواع، مثل سرطان الثدى الشرس، وسرطان الثدى الملتهب، وسرطان الثدى المنتشر، مشيرة إلى أنه ظهرت أنواع جديدة من الأدوية قادرة على علاج جميع أنواع السرطانات بالثدى، موضحة أن هناك طرقا حديثة فى التشخيص مثل أشعة الماموجرام ثلاثى الأبعاد على الثدى، وأشعة الماموجرام بالصبغة على الثدى. وأكدت أنه يمكن اكتشاف الإصابة بالسرطان مبكرا بأى من هذه الطرق قبل ظهور أى أعراض بالثدى.


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