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مؤمن سليمان: زهقت من الشغلانة وأقسم بالله سأكون سعيدا بإقالتى من الزمالك

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مؤمن سليمان: زهقت من الشغلانة وأقسم بالله سأكون سعيدا بإقالتى من الزمالك مؤمن سليمان: زهقت من الشغلانة وأقسم بالله سأكون سعيدا بإقالتى من الزمالك

>كتب أحمد طارق

 

أعرب مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق الزمالك، عن استيائه الشديد من النقد المستمر الذى يتعرض له عقب كل مباراة، قائلاً: "زهقت من الشغلانة، وأقسم بالله سأكون سعيدا فى حالة إصدار مرتضى منصور رئيس النادى قرار بإقالتى".

 

أضف مؤمن خلال تصريحاته لـ"on sport": "ضغط المباريات يجبرنى على تغيير اللاعبين لعدم تعرضهم للإجهاد، ولابد من تجهيز جميع اللاعبين، وقناعتى أنه لا يمكن مشاركة لاعب فى جميع المباريات، وفعلت مالا يستطيع مدرب فعله بمشاركة جميع لاعبى القائمة، وهذا شىء غريب على جميع الفرق، ومع ذلك نسبة النجاح فوق المتوقع، وأنا أكثر واحد يعلم احتياجات الفريق، ولن يتم تثبيت تشكيل للزمالك فى ظل ظغط المباريات الذى نمر به".

 

تابع مؤمن سليمان: "كثرة النقد زهقتنى فى عيشتى، وأنا مش متمسك بالشغلانة، لأنها ستقصر عمرى، وأنا هطلع من الزمالك رافع رأسى لأننى فعلت ما أعلمه وما تعلمته، وأنا لم أوقع عقدا مع النادى، وإذا قرر مرتضى منصور إقالتى فقسماً بالله سأكون سعيدا جداً، لأننى زهقت جداً من الشغلانة".


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