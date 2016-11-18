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ضبط أكبر مصنع للمبيدات والأسمدة المسرطنة والمغشوشة بالغربية

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ضبط أكبر مصنع للمبيدات والأسمدة المسرطنة والمغشوشة بالغربية ضبط أكبر مصنع للمبيدات والأسمدة المسرطنة والمغشوشة بالغربية

 

مراسل«ONA»:

أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس موظف بالتربية والتعليم لامتلاكه مصنع كبير للأسمدة المغشوشة والمسرطنة بالغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية برئاسة اللواء صبرى الجمال، مساعد وزير الداخلية، من ضبط أكبر مصنع لتصنيع المبيدات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمتسرطنة والتى تستهدف ضرب الزراعة فى ، وذلك تحت إشراف اللواء نبيل حسن نائب المدير العام.

وكان معلومات وردت للواء ياسر العقاد، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، عن تواجد مصنع على مساحة 3 آلاف متر يمتلكه موظف بالتربة والتعليم يقوم بإنتاج وتصنيع معظم الأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة لبعض الشركات الوطنية والمحلية المتخصصة فى المبديات والأسمدة.

وأسفرت تحريات العميد هشام عبد الغفار، رئيس مباحث الإدارة عن صحة المعلومات، وأن المصنع ملك “زكريا.أ”، 50 سنة، موظف بالتربية والتعليم بالغربية، وأنشأ المصنع على مساحة 3 آلاف متر وبداخلة خطين انتاج.

وعقب إنتهاء الإجراءات القانونية وبالتنسيق والاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تحركت مأمورية برئاسة العقيد حسن عبد العزيز، وضمت العقيد علاء شيبة والمقدمان عمر عبد التواب وطلال منصور رجال شرطة المسطحات المائية من مداهمة المصنع الكائن بمركز كفر الزيات الغربية، وبداخله خطى انتاج لتصنيع الأسمدة والمبيدات المغشوشة المنسوبة للشركات المنتجة بدون ترخيص.
> وتم ضبط كميات مواد كيميائية كبيرة وأسمدة مغشوشة ومسرطنة يتم استخدامها فى التصنيع، وتم ضبط المتهم صاحب المصنع، والتحفظ على المضبوطات، وتشميع المصنع بالشمع الأحمر، وتحرر محضر بالواقعة وإرسال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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أونا

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