تيفاني آند كو تكشف لكم لمحة عن مفاجآت موسم العطلات!

كما عودتنا دار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co فهي تحتفل كل عام في موسم العطلات على طريقتها الخاصة، وتحضر لهذه المناسبة الكثير من المفاجآت المُبهرة، التي تبدأ من متاجرها الخاصة حول العالم.

وعلى ما يبدو أن هذا الموسم المفاجأة تختبأ خلف ستائر واجهات متجر دار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co الشهير ذات التصميم في نيويورك، وكنوع من التحفيذ كشفت لنا الدار عن بعض هذه المفاجآت والتي على ما يبدو ستكون مُدهشة وعابقة بأجواء احتفالية ساحرة.

وهاهي الدار تضع لمساتها الأخيرة على تلك الواجهات التي ستكشف عنها أخيراً يوم الاثنين القادم في الـ 21 من نوفمبر.

كلنا شوق لمشاهدة العمل الفني الخاص بموسم العطلات الذي حضرته لنا دار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co وبانتظار يوم الافتتاح اليكم بعض المقتطفات التي كشفت عنها الدار.