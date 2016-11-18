هكذا عرضت نانسي عجرم إطلالاتها على انستقرام

تميزت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بروحها المرحة و ببساطة وعفوية شخصيتها، و الأمر ذاته بالنسبة إلى إطلالاتها التي عُرفت ببساطتها و أناقتها، فهي تعتمد على الأسلوب البسيط في انتقاء أزيائها بعيداً عن التكلف.

أشعلت نانسي انستقرام بإطلالاتها التي اعتمدتها في حفلاتها و أيامها العادية أو خلال مشاركتها في برامج الغناء العربية، فأسلوبها البسيط ميزها عن العديد من النجمات كونها دائماً تختار البساطة والشياكة في آن واحد، إن كان في الفساتين الكلاسيكية الطويلة التي ترتديها في حفلاتها والتي غالباً ما تكون غير منقوشة و ذات لون واحد، أو الإطلالات الكاجوال التي تعتمدها في أيامها العادية مثل سراويل الجينز الممزقة و السراويل السوداء، كما أنها تختار الفساتين القصير البسيطة في مناسباتها الرسمية.

وقد لاحظنا أن ألوان الأسود و الأحمر و الأبيض طغوا على معظم أزياء نانسي، فقد ارتدت فستان طويل باللون الأحمر السادة، كما تألقت بفساتين بيضاء بسيطة ارتدتها في حفلاتها وفي أيامها العادية، بالإضافة إلى اللون الأسود الذي أدخلته في معظم إطلالاتها الكاجوال.

هل تعتقدين أن أسلوب نانسي البسيط في أزيائها يليق بشخصيتها؟ شاركينا رأيك.