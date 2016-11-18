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العثور على جثة متحلله بشاطئ العين السخنة بخليج السويس

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العثور على جثة متحلله بشاطئ العين السخنة بخليج السويس العثور على جثة متحلله بشاطئ العين السخنة بخليج السويس

>السويس- سيد نون

عثرت قوات الشرطة في السويس على جثة متحلله بشاطئ العين السخنة، وتم نقلها الى مشرحة مستشفي السويس العام بمعرفة رجال الإسعاف، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء مصطفى شحاته مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد أنه خلال قيام النقيب عبد الحميد سالم ورقيب الشرطة إبراهيم عبد الحميد من قوة قسم عتاقة بتمشيط طريق السخنة – الزعفرانه عثروا على جثة محلله بشاطئ الخليج على مسافة 7 كيلو شمال كمين الزعفرانه.

وكشف الفحص الظاهرى أن الجثة في حالة تحلل أخفى ملامح الوجه، بينما فقدت أجزاء من الأطراف بفعل قضمات السمك، وقال مصدر أمنى أنه سيتم مراجعة جميع بلاغات الغرقى والمفقودين التي وردت خلال الشهر الماضى للتعرف على هوية صاحب الجثة.

 


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