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محميات البحر الأحمر : إرسال لجنة من البيئة للتأكد من واقعة ذبح القرشين

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محميات البحر الأحمر : إرسال لجنة من البيئة للتأكد من واقعة ذبح القرشين محميات البحر الأحمر : إرسال لجنة من البيئة للتأكد من واقعة ذبح القرشين

الجمعة، 18 نوفمبر 2016 08:38 م

>البحر الأحمر - عماد عرفة

كشف الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، إنه سيتم إرسال لجنة من باحثى وغطاسين البيئة لشواطئ جزيرة الأخوين حيث جرت الواقعة بجزيرة "الأخ الأكبر" للتأكد من واقعة ذبح القرشين التى تم عثور عليهم من قبل أحد الغطاسين.

وأضاف غلاب فى تصريحات صحفية، أنه سوف تظهر ملابسات الواقعة، وحقيقتها عند ارسال باحثى البيئة للتأكد من الواقعة مؤكدا أنه حسب صور القرش المتداولة فإن ذبح القرشين لم يكن على أيدى صيادين مؤكدا أن الصيادين لن يتركوا سمكة القرش بكامل جسدها وكان من الممكن أن يقوموا بتقطيع أجزاء منها مثل الزعانف، موضحا أن جزيرة الاخوين محل الواقعة تقع على بعد 66 كيلو متر من  مدينة القصير .

 

 


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