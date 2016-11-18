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أمريكي يواجه السجن 5 أعوام بعد تهديده «ترامب» بالقتل عبر «تويتر»

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أمريكي يواجه السجن 5 أعوام بعد تهديده «ترامب» بالقتل عبر «تويتر» أمريكي يواجه السجن 5 أعوام بعد تهديده «ترامب» بالقتل عبر «تويتر»

الرئيس الأمريكي دونالد (أرشيفية)

يواجه الشاب الأمريكي «زكريا بينسون»، حكمًا بالسجن قد يصل إلى 5 سنوات بسبب تهديده للرئيس المنتخب دونالد ترامب بالقتل عبر تغريدتين نشرهما على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأمس الخميس، مثل بينسون، 24 عامًا، أمام محكمة بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو، في جلسة استماع أولية.

ونقلت “أن بي سي” الأمريكية، عن جهاز الخدمة السرية المعني بحماية المسئولين الأمريكيين، أن المتهم الذي يقطن إحدى ضواحي كليفلاند، كان قد نشر يوم إعلان نتائج الانتخابات تغريدة نصها: “هدف حياتي هو اغتيال ترامب، لا يهمني إذا ما قضيت حكمًا أبديًا بالسجن، فذلك الرجل لا يستحق وجوده الاستمرار”.

وبحسب وكالة «الأناضول» فقد أشارت أوراق التحقيق إلى أن بينسون اعترف بنشره التهديد، إلا أنه قال: “لم تكن هناك أي نوايا من هذا القبيل خلف المنشور”.

ولفت المحققون إلى أن المتهم كان محبطًا جراء التفكير في كيفية تأثير الرئيس المنتخب على وظيفة بينسون.

ولفتت القناة إلى أن “بينسون” قد يواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.

وكشفت أن قضية بينسون هي واحدة من أخرى أعدها الجهاز الأمني الفيدرالي لتقديمها للمحاكمات، جراء تعلقها بتهديد للقيام بأعمال عنف جراء نتائج الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وعقوبة التهديد بالقتل في القانون الأمريكي، هي السجن خمس سنوات، وحد أقصى من الغرامة 250 ألف دولار، إضافة إلى 3 سنوات تحت المراقبة بعد إطلاق سراح الشخص.

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