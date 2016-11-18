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أول تعليق لعلاء عبد العال بعد استقالته من «إنبي»

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أول تعليق لعلاء عبد العال بعد استقالته من «إنبي» أول تعليق لعلاء عبد العال بعد استقالته من «إنبي»

علاء عبد العال

خرج علاء عبد العال ، في أول تعليق له عقب إعلانه استقالته من تدريب نادي إنبي ، نافيا وجود أي خلافات مع إدارة النادي وأن علاقته بالادارة جيدة.

وقال “عبد العال” في مداخلة هاتفية له علي قناة”دي ام سي”سبورت : قدمت إستقالتي من تدريب إنبي ، لاحساسي بعدم التوفيق مع الفريق ، وعلي أمل أن يكون المدرب القادم للفريق حليفه التوفيق مع الفريق الذي يحتوي علي لاعبين رائعيين وشباب ذو مواهب.

وتابع قائلًا : لم تكن الكيمياء بيني وبين لاعبي إنبي موفقة حتي تترجم بشكل إيجابي من خلال المباريات بتحقيق المكسب .

وأضاف، أنه عقب إعلان استقالته من تدريب الفريق، تلقي عروض من ناديين، لتولي تدريب فريقهم، ورفض الكشف عن أسماء هذه الأندية التي تلقي منها العروض .

 

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