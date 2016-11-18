رئيس طنطا لحكم مباراة الزمالك: "حلال ليهم حرام لينا"

كتب أحمد طارق

شن فايز عريبى رئيس نادى طنطا هجوماً عنيفاً على لجنة الحكام، خاصة الحكم عبد العزيز السيد، الذى تولى إدارة مباراة فريقه أمام الزمالك، التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الأبيض بهدف وحيد أحرزه محمود شيكابالا، فى الدقيقة 35.

وقال رئيس طنطا خلال تصريحاته لـ"on sport": "أداء سيئ جداً من حكم المباراة، وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لطنطا، مع احتسابه ركلة جزاء وهمية للزمالك، هو حلال للزمالك حرام لطنطا، وبعدها حاول أن يسترضينا باحتساب بعض الفاولات لصالحنا.. لكن مافيش كده فى كرة القدم، والتحكيم فى منتهى السوء، وأطالب لجنة الحكام بإقصاء عبد العزيز السيد من التحكيم فى الدورى الممتاز، لأنه لا يصلح لإدارة مباريات بالقسم الثانى".