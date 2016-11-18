فرنسا تدرب النسور على إسقاط طائرات بدون طيار

يدرب الجيش الفرنسي الطيور الجارحة على إسقاط الطائرات بدون طيار، عندما تدخل مجالا جويًا محظورًا.

ويخضع 4 من النسور الذهبية لتدريب عسكري مكثف على إسقاط الطائرات التي تعمل بالبطاريات، ويستطيع أي فرد شراءها من متجر محلي، وإطلاقها في مناطق ذات حساسية أمنية، مثل القصور الرئاسية، سواء بقصد أو دون قصد.

وبحسب رويترز قال «جان كريستوف زيمرمان» الجنرال بسلاح الجو الفرنسي للصحفيين: تستطيع هذه النسور رصد الطائرات بدون طيار على بعد آلاف الأمتار وتحديدها”، مؤكدًا أن الفكرة مستوحاة من تجارب للشرطة الهولندية.

وأوضح الجنرال الفرنسي: إن فن تدريب النسور، الذي يرجع تاريخه إلى ألف عام، يتفوق على استخدام البنادق في حالة وجود حشود ضخمة من الناس في المكان، مثل الاحتفالات السنوية، التي يشارك فيها الآلاف لمشاهدة عروض الألعاب النارية، أو الاحتفال باليوم الوطني للبلاد.

ونظريا: تستطيع هذه الطيور الإمساك بالطائرات بدون طيار أو تعطيلها، وتباع العديد من أنواع الطائرات بدون طيار في محال ألعاب الأطفال، وقد يستخدمها متشددون محتملون كوسيلة لإسقاط متفجرات من مسافات بعيدة.

وقال «زيمرمان»: إن النسور تقلل مخاطر استخدام الرصاص في المناطق المزدحمة.

وكان تحليق طائرات بدون طيار فوق قصر الإليزيه، في مطلع العام الماضي، ومنطقة عسكرية حساسة- قد أثار القلق، مما دفع لإصدار تشريع يحد من استخدام هذه الطائرات في المناطق الحضرية، ويلزم مستخدميها بإبلاغ السلطات بحيازتها.