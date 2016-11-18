موسكو تعلن توسيع قاعدتها العسكرية في ميناء «طرطوس» السوري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري، فضلًا عن الدفع بتعزيزات إضافية إلى هناك.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الوزارة أرسلت سفنا حربية وقوارب ومعدات إضافية، من بينها سفينة الجر “إم بي 31″ التابعة لأسطول البحر الأسود والرافعة العائمة “إس بى كا 46150″، إلى ميناء طرطوس.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت بعبور سفن مساعدة روسية مضيقي «البوسفور والدردنيل» التركيين، وتحديدًا سفينة شحن روسية من طراز “كيل-158″، كانت تحمل على متنها زوارق من طراز “رابتور”.

يذكر أن نائب وزير الدفاع الروسى نيقولاى بانكوف سبق أن أعلن في 10 أكتوبر الماضى، عن نيتها إقامة قاعدة عسكرية بحرية دائمة في ميناء طرطوس.

أ ش أ