وليد توفيق يكشف لـ "سيدتي نت" تفاصيل أهم أوبريت يجمع نجوم لبنان

بيروت_ سيدتي نت

بدأ نجم العربي وليد توفيق التحضير لمشاريعه المقبلة، بعد تعافيه من الحادث الذي تعرض له إثر انزلاقه، واضطراره للخضوع لعملية جراحية في منطقة الكتف.

أول مشاريع وليد المقبلة، بحسب ما أكد لـ "سيدتي نت"، هو مشاركته في حفل "on Lebanon " مع مجموعة من النجوم الشباب، مشيراً الى أنه سيفتتح الحفل بأغنية "كبار كبار" للراحل ملحم بركات كتحية له، وسيغني "يسلم أرزك يا لبنان" و"شوف شو حلوة بيروت" التي سوف يقدمها "دويتو" مع الفنانة تانيا قسيس.

وعن الأوبريت المرتقب الذي سيتم تقديمه خلال "مهرجانات الأرز الدولية" أشار وليد توفيق، "الأوبريت من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان الموسيقى ميشال فاضل، ومدته 10 دقائق وسيشارك في غنائه 13 نجماً لبنانيا، وبه ستفتتح "مهرجانات الأرز الدولية"، على أن يغني كل نجم من النجوم المشاركين في الأوبريت، من بعده أغنيتين وطنيتين خاصتين به" .

وعن "الإنسيابية" التي رافقت تنفيذ هذا الأوبريت، بإجتماع عدد من الفنانين في عمل واحد، بعيداً عن الخلافات التي تحصل عادة بينهم عند تقديم أعمال مشتركة، أجاب توفيق " إجتماع الفنانين في هذا الأوبريت هو"إجتماع للوطن". الوطن فوق الجميع ولا يوجد أحد أكبر منه. لطالما حلمت أن يحصل تواصلاً بين الأجيال الفنية في عمل فني واحد، ولقد تحقق هذا الحلم من خلال هذا الأوبريت". وتابع توفيق" فكرة الأوبريت جميلة جداً وهي تضيف إلى صورة لبنان الثقافية تماماً كما يحصل عند لقاء النجوم في مصر وفي كل دول العالم، حيث يجتمع أحياناً أكثر من 50 فناناً في عمل واحد".

وعن الإنطباع الذي خرج به بعد الإجتماع بالنائب ستريدا جعجع في معراب، أوضح توفيق" النائب ستريدا جعجع شخصية آسرة تحترم الفنانين، وتقدّر قيمتهم والكل كان مرتاحاً خلال الإجتماع وعند التحدث معها في معراب".

كما أشار وليد توفيق إلى أنه سيشارك في إحتفالات "دار الأوبرا المصرية" خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أنه يشارك في مهرجان الأرز: وليد توفيق، نجوى كرم، معين شريف، راغب علامة، نانسي عجرم، ملحم زين، غسان صليبا، رامي عياش، جوزف عطية، يارا، تانيا قسيس، عبير نعمة، جوزف عطية.